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27 жовтня 2021, 18:59 3

Призначено дату розгляду апеляції у справі про держзраду Азарова

27 жовтня 2021, 18:59 3
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні відносно колишнього прем’єр-міністра України, якого підозрюють у державній зраді

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook, передає RegioNews.

Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2021 року, якою заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного А., призначено на 03 листопада 2021 року (15 год. 35 хв.), - йдеться у повідомленні.

За додатковою інформацією просять звертатися за телефоном: (044) 284-15-56.

Як повідомлялося, 24 березня експрем'єру Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди. Згодом, 20 жовтня за матеріалами Державного бюро розслідувань суд обрав запобіжний захід колишньому прем’єр-міністру України Миколі Азарову за підозрою у держзраді за "харківські угоди".

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