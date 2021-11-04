СБУ викрила хакерів "Armagedon", які здійснили понад п'ять тисяч кібератак на держоргани

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Служба безпека України встановила хакерів угруповання "Armagedon", яке здійснило понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери "Кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити членів угруповання, перехопити їхні розмови, а також отримати докази їх причетності до атак.

Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, хакерське угруповання "Armagedon" - це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

З моменту російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак і намагався "заразити" понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем.

Наразі проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Нагадаємо, що хакер з Франківщини створив "армію ботів" для поширення вірусних програм. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки.

Також у вересні за тиждень в Україні заблокували 39 тисяч атак на державні інформресурси.