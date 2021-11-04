СБУ разоблачила хакеров "Armagedon", которые совершили более пяти тысяч кибератак на госорганы

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины установила хакеров группировки "Armagedon", которая осуществила свыше 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ, а также предатели, которые перешли на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Украинской спецслужбе удалось поименно установить членов группировки, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам.

Сейчас 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, хакерская группировка "Armagedon" - это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ совершило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем.

Сейчас проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114 (шпионаж);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Напомним, что хакер с Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ. Через нее он совершал DDoS - и спам-атаки.

Также в сентябре за неделю в Украине заблокировали 39 тысяч атак на государственные информресурсы.