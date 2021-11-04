12:22  04 ноября
Кличко объяснил, когда дети вернутся к очному обучению в Киеве
09:29  04 ноября
В "желтой" зоне карантина стало на одну область больше - Минздрав
08:06  04 ноября
Оккупанты обстреляли позиции ООС из запрещенных вооружений: ранен украинский боец
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2021, 12:41 606

СБУ разоблачила хакеров "Armagedon", которые совершили более пяти тысяч кибератак на госорганы

04 ноября 2021, 12:41 606
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины установила хакеров группировки "Armagedon", которая осуществила свыше 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры "крымского" ФСБ, а также предатели, которые перешли на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Украинской спецслужбе удалось поименно установить членов группировки, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам.

Сейчас 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, хакерская группировка "Armagedon" - это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине. Это "направление работы" координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ совершило более 5 тыс. кибератак и пыталось "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем.

Сейчас проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 114 (шпионаж);
  • ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);
  • ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Напомним, что хакер с Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ. Через нее он совершал DDoS - и спам-атаки.

Также в сентябре за неделю в Украине заблокировали 39 тысяч атак на государственные информресурсы.

РФ Крым ФСБ РФ хакеры госорган

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua