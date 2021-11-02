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02 ноября 2021, 15:08 684

Епископа, который в Киеве избил женщину, отстранили от исполнения архиерейских обязанностей

02 ноября 2021, 15:08 684
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Рассмотрение дела об обвинении епископа ПЦУ в избиении женщины передано Священному Синоду для вынесения надлежащего решения

Об этом говорится в распоряжении Предстоятеля ПЦУ, которое обнародовал на своей Facebook-странице заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря, передает RegioNews.

Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний издал Распоряжение в связи с нарушением, совершенным епископом Адрианом (Куликом).

Учитывая публичные показания, на основании которых титулярный епископ Шепетовский Адриан (Кулик) подлежит обвинению в нарушении, за которое каноническими правилами предусмотрено строгое наказание [...] –

определяю:

1. На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 г. отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от выполнения архиерейских обязанностей и благословить ему воздержаться от совершения публичных богослужений;

2. Передать рассмотрение дела Священному Синоду для вынесения надлежащего решения, - говорится в распоряжении.

Как сообщалось, в Киеве епископ набросился на женщину из-за собаки, бил и унижал.

Священник пцу Избиение наказание Епифаний

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