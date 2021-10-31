У Кривому розі побили жінку, яка поскаржилась на голосну вечірку
У Кривому Розі ввечері 30 жовтня сталася бійка. Побили жінку, яка поскаржилася на гучну вечірку та її чоловіка
Як пише RegioNews з посиланням на "Первый городской", сусіди тричі викликали поліцію через надто гучну вечірку у квартирі поруч,
Після візиту поліції двоє учасників вечірки "спіймали" заявницю. Спочатку вони забризкали їй обличчя перцевим балончиком. Після цього один з хлопців схопив її за голову та почав бити об металеві двері, та об стіни.
На захист дружини кинувся чоловік. Його також побили.
Рознімати бійку прибігли десять людей, у тому числі із сусіднього під'їзду.
У жінки діагностували струс мозку. Її чоловік відмовився від госпіталізації. До лікарні потрапив ще один чоловік, який рознімав бійку.
За словами постраждалої, така ситуація повторюється постійно. Власник подобово здає квартиру, і там постійно влаштовують голосні вечірки. Під час конфліктів постраждала її автівка – їй поламали двірники, розкурочили багажник, зняли повітряні фільтри
Нагадаємо, що на початку жовтня на Волині група п'яних молодиків побила АТОвця.