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31 жовтня 2021, 19:00 469

У Кривому розі побили жінку, яка поскаржилась на голосну вечірку

31 жовтня 2021, 19:00 469
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з відкритих джерел
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У Кривому Розі ввечері 30 жовтня сталася бійка. Побили жінку, яка поскаржилася на гучну вечірку та її чоловіка

Як пише RegioNews з посиланням на "Первый городской", сусіди тричі викликали поліцію через надто гучну вечірку у квартирі поруч,

Після візиту поліції двоє учасників вечірки "спіймали" заявницю. Спочатку вони забризкали їй обличчя перцевим балончиком. Після цього один з хлопців схопив її за голову та почав бити об металеві двері, та об стіни.

На захист дружини кинувся чоловік. Його також побили.

Рознімати бійку прибігли десять людей, у тому числі із сусіднього під'їзду.

У жінки діагностували струс мозку. Її чоловік відмовився від госпіталізації. До лікарні потрапив ще один чоловік, який рознімав бійку.

За словами постраждалої, така ситуація повторюється постійно. Власник подобово здає квартиру, і там постійно влаштовують голосні вечірки. Під час конфліктів постраждала її автівка – їй поламали двірники, розкурочили багажник, зняли повітряні фільтри

Нагадаємо, що на початку жовтня на Волині група п'яних молодиків побила АТОвця.

поліція бійка Побиття вечірка

 
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