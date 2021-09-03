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03 вересня 2021, 11:48 28

З'явилися подробиці побиття вчительки батьками на Херсонщині

03 вересня 2021, 11:48 28
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Фото з відкритих джерел
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Побиття вчительки на батьківських зборах розслідує поліція Херсонщини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Новий день".

Поліція Херсонщини розслідує інцидент, який стався просто під час батьківських зборів, ввечері, у переддень 1 вересня: у с. Благодатне, де розташований комунальний ліцей, побили вчительку. З кулаками на заступницю директора закладу, яка також є класною керівницею 4 класу, накинулася одна з місцевих мешканок. Дитина жінки навчається в цьому ліцеї. Від ударів в обличчя педагогиня знепритомніла. До поліції звернувся її чоловік. Відкрите кримінальне провадження.

Під час спілкування вчительки з батьками дітей до неї підійшла місцева мешканка та завдала кілька ударів по обличчю. Встановлено, що даний конфлікт мав місце за неприязних відносин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі встановлюють та з’ясовуються всі обставини, проводиться необхідна перевірка, — розповів т. в. о. начальника відділу комунікації ГУНП в Херсонській області Віталій Байдаров.

У відділі освіти Чорнобаївської сільської ради, якій підпорядковані с. Благодатне та даний навчальний заклад, сказали, що все сталося за огорожею будівлі ліцею. Конфлікт виник начебто через те, що батьки хотіли іншого класного керівника для своїх дітей. У самому навчальному закладі інцидент не коментують, мовляв, не варто "виносити сміття із хати".

Як повідомлялося, на Херсонщині батьки побили педагога: жінка серйозно постраждала.

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