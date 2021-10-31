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31 жовтня 2021, 17:06

Бив та принижував: у Києві єпископ накинувся на жінку через собаку

31 жовтня 2021, 17:06
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Скріншот з відео
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У Києві єпископ Православної церкви України Андріан, у миру Руслан Кулик, побив жінку-сусідку, а потім відібрав телефон і викинув його

Все сталося біля під'їзду їхнього будинку, пише RegioNews з посиланням на сюжет "Надзвичайних новин" на телеканалі ICTV.

Причиною конфлікту, за словами жінки, став нібито собака жінки, що заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

"У мене були руки в синцях, боліла черевна порожнина і грудна клітка. Бив мене й обзивав нецензурними словами, принижував мене... Я навіть не встигла йому відповісти", - згадує Іванна.

Бережна намагалася отримати відео з камер відеоспостереження, де було зафіксовано її побиття, тоді священник зчепився вже з її чоловіком.

"Він говорив, що ми - сепаратисти, оскільки розмовляємо російською мовою. Ми - іноземці, він нас не розуміє", - розповіла Бережна.

Журналістів єпископ також намагався виштовхати у двері. Пояснень від нього отримати не вдалося.

У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". За результатами проведення експертизи подія може бути перекваліфікована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік зґвалтував на 20 років старшу за себе жінку.

Київ поліція кримінальна справа

 
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