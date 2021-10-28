У Києві "замінували" Апеляційний суд

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Київський апеляційний суд тимчасово призупинив роботу через повідомлення про мінування. На місце приїхали правоохоронці

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

Дещо раніше надійшла інформація про мінування приміщення Київського апеляційного суду.

"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться в повідомленні.

Працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду евакуювали. Правоохоронці поки цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, 21 жовтня у Житомирі правоохоронці перевіряли всі судові установи, які є в місті, через повідомлення про мінування суду.