У Києві "замінували" Апеляційний суд
Київський апеляційний суд тимчасово призупинив роботу через повідомлення про мінування. На місце приїхали правоохоронці
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.
Дещо раніше надійшла інформація про мінування приміщення Київського апеляційного суду.
"Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу з проведення правоохоронними органами необхідних дій", - йдеться в повідомленні.
Працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду евакуювали. Правоохоронці поки цю інформацію не коментували.
Нагадаємо, 21 жовтня у Житомирі правоохоронці перевіряли всі судові установи, які є в місті, через повідомлення про мінування суду.
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