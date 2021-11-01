В Україні за минулий тиждень зробили більше щеплень, ніж за весь червень

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За останній тиждень жовтня в країні зробили 1 740 231 щеплення проти коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії проведено 17 695 591 щеплення

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплення! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!", - йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу - 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

Зазначається, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 905 дітей та 111 медпрацівників.