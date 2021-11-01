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01 листопада 2021, 14:34 42

Десятки депутатів з монобільшості приховують інформацію про вакцинацію від COVID-19 - Арахамія

01 листопада 2021, 14:34 42
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з відкритих джерел
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У фракції "Слуга народу" є депутати, які відмовляються вакцинуватися і надавати інформацію про те чи вациновані від COVID-19

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

"Більшість людей, які вакцинувалися, говорять про це... Але є низка людей, а їх чимало, які взагалі не хочуть розкривати персональну інформацію. Що з цим робити, ми поки що не визначилися", - зазначив він і уточнив, що йдеться про два-три десятки народних депутатів "СН".

Депутат нагадав, що парламент на цьому тижні планує розглянути проєкт постанови, згідно з якою до Верховної Ради пускатимуть або за сертифікатом про COVID-вакцинацію, або з негативним ПЛР-тестом.

За словами Арахамії, швидше за все на вході до парламенту можна буде пройти тест на антиген, щоб мати доступ до будівлі.

Нагадаємо, що на розгляді у парламенті є проєкт постанови про обмеження доступу до будівлі законодавчого органу та комітетів для невакцинованих від COVID-19. Передбачається, що особи, які не щепилися від коронавірусу зможуть потрапити до Ради лише після того як здадуть тест на антиген чи ПЛР. При цьому термін дії тесту не більше 72 годин.

Водночас закон про статус народного депутата прямо забороняє обмежувати доступ депутатів до адміністративних будівель.

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