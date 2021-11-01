11:00  01 листопада
Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції
15:44  01 листопада
У "червоних" областях посилено перевірятимуть COVID-сертифікати
08:06  01 листопада
На Донбасі бойовики 14 разів порушували "тишу", травмовано бійця ООС
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2021, 15:08 1760

У парламенті масово похворіли на коронавірус нардепи

01 листопада 2021, 15:08 1760
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Семеро народних депутатів та 21 співробітник апарату Верховної Ради захворіли на COVID-19

Про це заявив на брифінгу 1 листопада речник парламенту Руслан Стефанчук, пише RegioNews

При цьому він не назвав прізвища хворих нардепів.

До Верховної Ради мають намір пропускати лише тих народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників засобів масової інформації, які мають COVID-сертифікат чи негативний ПЛР-тест.

Відповідну постанову мають підтримати щонайменше 226 нардепів.

Раніше повідомлялося, що десятки депутатів з монобільшості приховують інформацію про вакцинацію від COVID-19.

коронавірус карантин Верховна Рада МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua