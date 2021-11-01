У парламенті масово похворіли на коронавірус нардепи
Семеро народних депутатів та 21 співробітник апарату Верховної Ради захворіли на COVID-19
Про це заявив на брифінгу 1 листопада речник парламенту Руслан Стефанчук, пише RegioNews
При цьому він не назвав прізвища хворих нардепів.
До Верховної Ради мають намір пропускати лише тих народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників засобів масової інформації, які мають COVID-сертифікат чи негативний ПЛР-тест.
Відповідну постанову мають підтримати щонайменше 226 нардепів.
Раніше повідомлялося, що десятки депутатів з монобільшості приховують інформацію про вакцинацію від COVID-19.
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