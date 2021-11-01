Ляшко утверждает, что уровень COVID-госпитализаций вышел на "плато"

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Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Министерство здравоохранения проведет селекторное совещание с регионами по обеспечению бесперебойной работы пунктов и центров прививок против COVID-19 в связи с повышенным спросом на вакцинацию среди граждан.

Мы все видели, какие очереди образуются на выходных возле центров массовой вакцинации. Мы сегодня на селекторе еще раз рассмотрим этот вопрос, поскольку поручение государственной комиссии ТЭБ и ЧС было четкое: обеспечить на выходных работу всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса перед введением красного уровня эпидемической опасности, - сказал Ляшко.

Министр напомнил, что на прошлой неделе в Украине сделали более 1,5 млн прививок против коронавирусной болезни.

Эти темпы вакцинации в Украине уже приносят первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста. Благодаря вакцинации, за последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней, - сказал Ляшко.

В то же время министр отметил, что сейчас заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях, и от каждого зависит, чтобы заболеваемость коронавирусной болезнью пошла на спад, а не повышалась.

Он напомнил, что сейчас в Украине произведено 17 миллионов 700 тысяч прививок, 10 миллионов 240 тысяч человек получили хотя бы одну прививку, почти 7,5 миллионов человек завершили курс вакцинации против COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего взрослого населения по крайней мере одной дозой привито в Киеве - более 50%, в Полтавской области - 40,1%, Киевской области - 39,9%. В то же время низкие проценты охвата прививками в Закарпатской и Волынской областях.

Как сообщалось, в парламенте массово заболели коронавирусом нардепы.

Между тем десятки депутатов из монобольшинства скрывают информацию о вакцинации от COVID-19.