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29 жовтня 2021, 13:59 87

В школах Одеси продовжили канікули

29 жовтня 2021, 13:59 87
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі міська влада рекомендувала школам продовжити шкільні канікули до 7 листопада

Як пише RegioNews з посиланням на сайт міської ради Одеси, це пов'язують з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали єдину область, де не досягнутий поріг щеплення у 80% працівників шкіл.

школа коронавірус канікули

 
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