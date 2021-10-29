В школах Одеси продовжили канікули
В Одесі міська влада рекомендувала школам продовжити шкільні канікули до 7 листопада
Як пише RegioNews з посиланням на сайт міської ради Одеси, це пов'язують з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.
"У зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах комунальної власності територіальної громади міста Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали єдину область, де не досягнутий поріг щеплення у 80% працівників шкіл.
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