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31 жовтня 2021, 16:48 11

У Чернівецькій області школярів відправили на дистанційне навчання

31 жовтня 2021, 16:48 11
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з відкритих джерел
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З понеділка, 1 листопада, школи в Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на протокол засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який опубліковано на сайті обласної державної адміністрації.

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року", - йдеться в опублікованому протоколі комісії.

При цьому обласна комісія заборонила очну роботу і закладів позашкільної освіти, а також художнього та спортивного спрямування всіх форм власності. Вони повинні працювати дистанційно з 1 листопада два наступні тижні.

Нагадаємо, що заступник міського голови Юрій Лесюк заявив, що школи у Чернівцях будуть працювати в очному форматі

COVID-19 мер дистанційне навчання ОДА

 
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