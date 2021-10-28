Відзавтра на Сумщині школи переходять на "дистанційку"

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У Сумській області всі шкільні заклади переходять на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу сумської ОДА.

Про перехід школярів 1-11 класів на дистанційне навчання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За це рішення проголосували всі члени обласної комісії. Воно обумовлене тим, що захворюваність COVID-19 в області зростає швидкими темпами. Захід набуде чинності в п'ятницю, 29 жовтня і діятиме до 7 листопада.

Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова повідомила, що в жовтні інфікувалися коронавірусом 693 учні.

Нагадаємо, 23 жовтня Сумська область перейшла у "червону" зону карантину.