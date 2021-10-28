15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
18:14  28 жовтня
На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 16:37 127

Відзавтра на Сумщині школи переходять на "дистанційку"

28 жовтня 2021, 16:37 127
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Сумській області всі шкільні заклади переходять на дистанційне навчання

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу сумської ОДА.

Про перехід школярів 1-11 класів на дистанційне навчання прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За це рішення проголосували всі члени обласної комісії. Воно обумовлене тим, що захворюваність COVID-19 в області зростає швидкими темпами. Захід набуде чинності в п'ятницю, 29 жовтня і діятиме до 7 листопада.

Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова повідомила, що в жовтні інфікувалися коронавірусом 693 учні.

Нагадаємо, 23 жовтня Сумська область перейшла у "червону" зону карантину.

коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua