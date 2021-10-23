"Пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила відповідальністю причетним до підробок COVID-сертифікатів

Фото з Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова попередила, щоб причетні до підробок ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів не чекали від неї помилування

Про це Венедіктова повідомила у Facebook, пише RegioNews.

Генпрокурорка зазначила, що продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення неправдивих даних до електронних баз.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити. Фейкові сертифікати – гра в рулетку з повним барабаном. За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців та покупців "липи"", - зауважив він.

Генпрокурорка повідомила, що у 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. Це, за її словами, "тільки початок".

Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення.

Венедіктова нагадала, що через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри Віри розпочато кримінальне провадження. За її словами, сестри від надання показів відмовились на підставі статті 63 Конституції.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.

Також повідомлялося, що 22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" народна депутатка восьмого скликання Надія Савченко з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.