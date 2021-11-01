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01 листопада 2021, 10:56 1678

У столиці п'ятеро людей попалися на підробці COVID-сертифікатів

01 листопада 2021, 10:56 1678
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Фото з відкритих джерел
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У Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів

Як йдеться у повідомленні поліції Києва, документи про вакцинацію виявили на території аеропорту "Жуляни”, пише RegioNews.

"До співробітників Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території аеропорту "Жуляни" у п’ятьох осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме — при скануванні QR-коду інформація про вакцинування громадян не відображалась”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що довідки, які пред’явили прикордонникам порушники насправді медичними установами не видавались. Зловмисники надали підроблені сертифікати про вакцинацію, хоча насправді не вакциновані. Таким чином вони мали на меті уникнути обов’язкової самоізоляції, повернувшись додому з подорожі. Фігуранти — раніше не судимі мешканці столиці та Київщини, 1967, 1986, 1990, 1991 та 2000 років народження.

Поліція порушила проти зловмисників кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепка восьмого скликання Надія Савченко та її сестра отримали підозру через "липовий" COVID-сертифікат.

поліція підробка коронавірус кримінальна справа

 
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