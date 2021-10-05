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05 жовтня 2021, 20:55 44

Миколаєвець вимагає вакцинації від COVID, а йому відмовляють через наявність підробного сертифікату

05 жовтня 2021, 20:55 44
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Фото з відкритих джерел
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Миколаївцю відмовили у вакцинації від коронавірусу, оскільки він уже купив собі підробний сертифікат. Чоловік вимагає поновити його право на вакцинацію

Про це повідомив Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Вадим Жепало у Facebook, передає RegioNews.

Суть питання полягає у тому, що він кілька місяців тому купив через знайомих довідку про те, що двічі вакцинувався.

Через місяць він таки захворів на ковід і ледве видпряпався з того світу.

Після цього на минулому тижні вирішив вакцинуватися і коли звернувся до лікарні, йому повідомили, що він уже є в базі як вакцинований.

Тепер він вимагає, щоб ми поновили його право на вакцинацію, - повідомляє Жепало.

Він додає, що скаржник вимагає захистити його права "у жорсткій формі".

Як повідомлялося, 4 жовтня за підробку COVID-сертифікатів в Україні винесли перший вирок лікарю.

Раніше, 1 жовтня в Україні винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами.

Також упродовж місяця прикордонники виявили понад 500 підробних COVID-сертифікатів.

COVID-19 covid-сертифікат підробка Миколаїв вакцинація

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