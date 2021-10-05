Миколаєвець вимагає вакцинації від COVID, а йому відмовляють через наявність підробного сертифікату

Про це повідомив Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Вадим Жепало у Facebook, передає RegioNews.

Суть питання полягає у тому, що він кілька місяців тому купив через знайомих довідку про те, що двічі вакцинувався.

Через місяць він таки захворів на ковід і ледве видпряпався з того світу.

Після цього на минулому тижні вирішив вакцинуватися і коли звернувся до лікарні, йому повідомили, що він уже є в базі як вакцинований.

Тепер він вимагає, щоб ми поновили його право на вакцинацію, - повідомляє Жепало.