В МОЗ рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каких условиях COVID-сертификат должен быть аннулирован. Случаев лишения сертификатов пока не было

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Если доказано, что медицинская запись недостоверна, она должна быть отменена и сертификат должен быть аннулирован, сообщили в Минздраве.

Это, очевидно, произойдет после того, как доказана вина и сам факт подделки данных. Случаев лишения сертификатов пока не было, - отметила Карчевич.

По ее словам, информация о возможных подозрительных случаях передается в правоохранительные органы.

Все сообщения, которые появляются в соцсетях или мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или киберполиция проверяет. Механизм уже отработан, - рассказала Карчевич.

Через производство, где речь идет о медицинских сотрудниках, Минздрав обращается в местные советы, чтобы отстранить руководителей учреждений на время следствия.

Речь шла о 15 учреждениях здравоохранения. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и начала собственного служебного расследования, - уточнила представитель Минздрава.

Как сообщалось, Венедиктова пригрозила ответственностью причастным к подделкам COVID-сертификатов: "Пощады не ждите".

Также в начале октября сообщалось, что николаевец требует вакцинации от COVID, а ему отказывают из-за наличия поддельного сертификата.