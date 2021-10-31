Понад половина областей в Україні вже "червоні", "жовтими" залишились тільки два регіони

Фото: з відкритих джерел

В Україні збільшується кількість регіонів, які знаходяться у "червоній" зоні карантину. У даних областях вводяться найжорсткіші обмеження

Як передає RegioNews, нові дані опубліковані на сайті МОЗ.

Так, наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Ровенська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

У "червоній" зоні забороняється робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Робота вказаних закладів буде допускатися тільки якщо 100% працівників та відвідувачів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.

У "жовтій" зоні карантину перебувають тільки Кіровоградська та Закарпатська області. Решта регіонів України залишаються "помаранчевими".

Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 108 дітей та 178 медпрацівників.