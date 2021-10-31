Понад половина областей в Україні вже "червоні", "жовтими" залишились тільки два регіони
В Україні збільшується кількість регіонів, які знаходяться у "червоній" зоні карантину. У даних областях вводяться найжорсткіші обмеження
Як передає RegioNews, нові дані опубліковані на сайті МОЗ.
Так, наразі у "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Ровенська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.
У "червоній" зоні забороняється робота:
- закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
- ТРЦ та інших розважальних закладів;
- закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
- непродовольчих ринків та магазинів;
- спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Робота вказаних закладів буде допускатися тільки якщо 100% працівників та відвідувачів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.
У "жовтій" зоні карантину перебувають тільки Кіровоградська та Закарпатська області. Решта регіонів України залишаються "помаранчевими".
Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 108 дітей та 178 медпрацівників.