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31 жовтня 2021, 08:52 121

В Україні за добу виявили понад 17 тисяч нових хворих COVID-19

31 жовтня 2021, 08:52 121
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 108 дітей та 178 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 30 жовтня зафіксували 336 летальних випадків, госпіталізували 5 663 людини, видужали 5 269 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (2280) областях і в Києві (443).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 922 302 осіб, з них одужали 2 436 213 осіб, померли 67 729 людини.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано понад 26 тисяч випадків за добу-29 в Україні.

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