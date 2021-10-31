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31 октября 2021, 12:14 76

Более половины областей в Украине уже "красные", "желтые" остались только два региона

31 октября 2021, 12:14 76
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Фото: из открытых источников
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В Украине увеличивается количество регионов, которые находятся в "красной" зоне карантина. В данных областях вводятся самые жесткие ограничения

Как передает RegioNews, новые данные опубликованы на сайте Минздрава.

Так, сейчас в "красной" зоне карантина находятся 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области.

В "красной" зоне запрещается работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Работа указанных заведений будет допускаться только если 100% работников и посетителей будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

В "желтой" зоне карантина находятся только Кировоградская и Закарпатская области. Остальные регионы Украины остаются "оранжевыми".

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 108 детей и 178 медработников.

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