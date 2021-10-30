В Івано-Франківську охочі щепитися заблокували медиків після закінчення робочого дня

Фото galka.if.ua

В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків і вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Центр первинної медичної та консультативної діагностики" у Facebook, передає RegioNews.

Незважаючи на те, що Центр вакцинації працює до 20:00 згідно з графіком, охочі вакцинуватися заблокували медиків із погрозами не випустити, поки не провакцинують усіх до останнього відвідувача, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після численних переговорів за втручання правоохоронців ситуація на сьогодні вичерпана, а медики допрацювали свою зміну.

Звертаємось до мешканців та гостей міста: медичні працівники працюють для Вас та з Вами, але вони є звичайними людьми, мамами, дочками та дружинами. І, подекуди, просто втомленими і запрацьованими людьми, - сказано в повідомленні.

За даними видання galka.if.ua, у центрі вакцинації у ТРЦ "Панорама Plaza" закінчилася вакцина. У пункті працювали дві бригади медиків. Всю вакцину – близько 370 доз – використали, а ще партії не привезли. Через це виникла черга та напружена ситуація.

Як повідомлялося, за вчорашній день зафіксовано рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тис. українців.