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30 жовтня 2021, 11:37 758

В Івано-Франківську охочі щепитися заблокували медиків після закінчення робочого дня

30 жовтня 2021, 11:37 758
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Фото galka.if.ua
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В Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ "Панорама Plaza" охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків і вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Центр первинної медичної та консультативної діагностики" у Facebook, передає RegioNews.

Незважаючи на те, що Центр вакцинації працює до 20:00 згідно з графіком, охочі вакцинуватися заблокували медиків із погрозами не випустити, поки не провакцинують усіх до останнього відвідувача, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після численних переговорів за втручання правоохоронців ситуація на сьогодні вичерпана, а медики допрацювали свою зміну.

Звертаємось до мешканців та гостей міста: медичні працівники працюють для Вас та з Вами, але вони є звичайними людьми, мамами, дочками та дружинами. І, подекуди, просто втомленими і запрацьованими людьми, - сказано в повідомленні.

За даними видання galka.if.ua, у центрі вакцинації у ТРЦ "Панорама Plaza" закінчилася вакцина. У пункті працювали дві бригади медиків. Всю вакцину – близько 370 доз – використали, а ще партії не привезли. Через це виникла черга та напружена ситуація.

Як повідомлялося, за вчорашній день зафіксовано рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тис. українців.

Раніше, 26 жовтня Київська та Івано-Франківська області досягли "червоного" рівня ковідної небезпеки.

Івано-Франківськ COVID-19 медики вакцинація щеплення

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