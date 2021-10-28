Київ відправили до "червоної" зони

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Київ з 1 листопада переходить до "червоної" зони епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінета міністрів Олега Немчінова.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - підкреслюється у повідомленні.

Міністр нагадав, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

"Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - нагадав він.

Нагадаємо, що наразі понад половина регіонів вже у "червоній" зоні.

З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області