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28 жовтня 2021, 17:15 5

Київ відправили до "червоної" зони

28 жовтня 2021, 17:15 5
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з відкритих джерел
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Київ з 1 листопада переходить до "червоної" зони епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінета міністрів Олега Немчінова.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - підкреслюється у повідомленні.

Міністр нагадав, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

"Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - нагадав він.

Нагадаємо, що наразі понад половина регіонів вже у "червоній" зоні.

З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області

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