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В Україні новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тис. українців

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ, передає RegioNews.

Одну дозу вакцини вже отримали більше 10 млн людей.

За добу 29 жовтня в Україні 317 209 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 232 698 людей, повністю імунізовані - 84 511 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 400 008 щеплень, - нагадують в МОЗ.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Як повідомлялося, прем'єр озвучив кількість наявних доз COVID-вакцин в Україні.