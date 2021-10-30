У голови Луганської ОДА в потязі вкрали гаманець – ЗМІ
Вранці 29 жовтня у купе поїзда у голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая вкрали гаманець
Про це повідомило джерело в Нацполіції, передає RegioNews із посиланням на Vesti.ua.
Інцидент стався у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Гайдай звернувся до поліції одразу ж, щойно виявив зникнення гаманця. Він заявив, що у гаманці знаходилися 5 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень.
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