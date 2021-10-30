У голови Луганської ОДА в потязі вкрали гаманець – ЗМІ

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Вранці 29 жовтня у купе поїзда у голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая вкрали гаманець

Про це повідомило джерело в Нацполіції, передає RegioNews із посиланням на Vesti.ua.

Інцидент стався у місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Гайдай звернувся до поліції одразу ж, щойно виявив зникнення гаманця. Він заявив, що у гаманці знаходилися 5 тисяч доларів США та 50 тисяч гривень.

На пошуки направили кінологів, але службовий собака не взяв сліду. Злочинця шукають. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України.

Як повідомлялося, у вересні на одеському ринку обікрали нардепа від "Слуги народу".

Раніше у травні в поїзді Одеса-Ковель обікрали нардепа Гончаренка.