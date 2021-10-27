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27 жовтня 2021, 21:08 6

Через сходження вантажних вагонів на Житомирщині низка потягів затримуються до 4 годин: перелік

27 жовтня 2021, 21:08 6
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УЗ
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Через сходження вантажних вагонів на Житомирщині ряд поїздів прямують зміненим маршрутом із затримкою

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм "Укрзалізниці"

Зазначається, що поїзди далекого сполучення, що прямували в напрямку Козятина та зворотно, поїдуть через Фастів — Житомир — Бердичів.

Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.

У компанії наголошують, що можливе запізнення до 4 годин поїздів:

№134/133 Рахів — Миколаїв;

№772/771 Хмельницький — Київ;

№88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;

№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;

№357/758 Київ — Рахів;

№867/868 Київ — Гречани;

№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;

№145/146 Київ — Ізмаїл;

№29/30 Київ — Ужгород;

№81/82 Київ — Ужгород;

№49/50 Київ — Трускавець;

№105/106 Київ — Одеса;

№41/42 Трускавець — Дніпро;

№42/41 Дніпро — Трускавець;

№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;

№22/21 Трускавець — Харків;

№3/4 Ужгород — Запоріжжя;

№110/109 Львів — Херсон;

№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський

Нагадаємо, що у серпні на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга

Укрзализныця поїзд затримка поїздів вагони

 
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