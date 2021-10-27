Через сходження вантажних вагонів на Житомирщині низка потягів затримуються до 4 годин: перелік
Через сходження вантажних вагонів на Житомирщині ряд поїздів прямують зміненим маршрутом із затримкою
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм "Укрзалізниці"
Зазначається, що поїзди далекого сполучення, що прямували в напрямку Козятина та зворотно, поїдуть через Фастів — Житомир — Бердичів.
Швидкісний "Інтерсіті+" №716 Перемишль — Київ та поїзд №29/30 Київ — Ужгород поїдуть через Коростень і Шепетівку.
У компанії наголошують, що можливе запізнення до 4 годин поїздів:
№134/133 Рахів — Миколаїв;
№772/771 Хмельницький — Київ;
№88/87 Ковель — Новоолексіївка;
№138/137 Хмельницький — Лисичанськ;
№769/770 Київ — Кам'янець-Подільський;
№357/758 Київ — Рахів;
№867/868 Київ — Гречани;
№13/113-14/114 Київ — Солотвино, Чоп;
№145/146 Київ — Ізмаїл;
№29/30 Київ — Ужгород;
№81/82 Київ — Ужгород;
№49/50 Київ — Трускавець;
№105/106 Київ — Одеса;
№41/42 Трускавець — Дніпро;
№42/41 Дніпро — Трускавець;
№130/150-129/149 Кременчук, Полтава — Івано-Франківськ, Ворохта;
№22/21 Трускавець — Харків;
№3/4 Ужгород — Запоріжжя;
№110/109 Львів — Херсон;
№139/140 Київ — Кам'янець-Подільський
Нагадаємо, що у серпні на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга