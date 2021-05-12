В поїзді Одеса-Ковель обікрали нардепа Гончаренка

У нього вкрали 20 тисяч гривень та банківські карти

У нього вкрали 20 тисяч гривень та банківські карти

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Народного депутата від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка обікрали у поїзді Одеса-Ковель.

Як пише RegioNews, про це повідомив сам народний обранець у Telegram.

За його словами, інцидент стався 10 травня, коли він їхав на Рівненщину.

"В час коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки", - написав він.

Нардеп наголосив, що помітив, що його обікрали, коли прокинувся.

"Я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", - зауважив він.

Гончаренко зазначив, що поліція за добу знайшла зловмисників і повернула йому банківські картки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві обікрали квартиру судді після подання декларації.