На одеському ринку обікрали нардепа від "Слуги народу"
У депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Гайду на Київському ринку Одеси вкрали гаманець з грошима
Про це повідомляє "Обозреватель", передає RegioNews.
Народний обранець Олександр Гайду заявив про крадіжку гаманця на Київському ринку Одеси.
Злочинець витягнув з кишені народного обранця гаманець, в якому було 3,8 тисячі гривень, сто доларів, банківська карта і три флешки. Загальну суму збитків оцінили в 6 тисяч 490 гривень.
За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.185 КК України (крадіжка). Правоохоронці займаються розшуком зловмисника.
Як повідомлялося, у травні в поїзді Одеса-Ковель обікрали нардепа Гончаренка.
Раніше у Києві обікрали квартиру судді після подання декларації.
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