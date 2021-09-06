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06 вересня 2021, 12:30 481

На одеському ринку обікрали нардепа від "Слуги народу"

06 вересня 2021, 12:30 481
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Фото з відкритих джерел
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У депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Гайду на Київському ринку Одеси вкрали гаманець з грошима

Про це повідомляє "Обозреватель", передає RegioNews.

Народний обранець Олександр Гайду заявив про крадіжку гаманця на Київському ринку Одеси.

Злочинець витягнув з кишені народного обранця гаманець, в якому було 3,8 тисячі гривень, сто доларів, банківська карта і три флешки. Загальну суму збитків оцінили в 6 тисяч 490 гривень.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.185 КК України (крадіжка). Правоохоронці займаються розшуком зловмисника.

Як повідомлялося, у травні в поїзді Одеса-Ковель обікрали нардепа Гончаренка.

Раніше у Києві обікрали квартиру судді після подання декларації.

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