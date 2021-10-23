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У Києві людина потрапила під потяг: затримується рух міської електрички
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23 жовтня 2021, 10:54 507

У Києві людина потрапила під потяг: затримується рух міської електрички

23 жовтня 2021, 10:54 507
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Фото з відкритих джерел
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У Києві 23 жовтня затримується рух міської електрички №7313 через падіння людини під потяг

Як пише RegioNews, про це повідомили в "Київпастрансі".

"Затримано рух міської електрички №7313 на перегоні ст. Вишгородська - ст. Сирецька в напрямку ст. Борщагівська через потрапляння людини під потяг. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

Про те, у якому стані людина, та коли відновиться рух транспорту, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, раніше киян попередили про скасування рейсів трьох міських електричок.

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