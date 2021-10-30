У главы Луганской ОГА в поезде украли кошелек - СМИ
Утром 29 октября в купе поезда у председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая украли кошелек
Об этом сообщил источник в Нацполиции, передает RegioNews со ссылкой на Vesti.ua.
Инцидент произошел в городе Новоукраинка Кировоградской области. Гайдай обратился в полицию сразу же, как только обнаружил исчезновение кошелька. Он заявил, что в кошельке находились 5 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен.
На поиски направили кинологов, но служебная собака не взяла след. Преступника ищут. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.
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