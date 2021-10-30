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30 октября 2021, 12:00 977

У главы Луганской ОГА в поезде украли кошелек - СМИ

30 октября 2021, 12:00 977
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Фото из открытых источников
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Утром 29 октября в купе поезда у председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая украли кошелек

Об этом сообщил источник в Нацполиции, передает RegioNews со ссылкой на Vesti.ua.

Инцидент произошел в городе Новоукраинка Кировоградской области. Гайдай обратился в полицию сразу же, как только обнаружил исчезновение кошелька. Он заявил, что в кошельке находились 5 тысяч долларов США и 50 тысяч гривен.

На поиски направили кинологов, но служебная собака не взяла след. Преступника ищут. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины.

Как сообщалось, в сентябре на одесском рынке обокрали нардепа от "Слуги народа".

Ранее в мае в поезде Одесса-Ковель обокрали нардепа Гончаренко.

поезд кража ОГА Луганская область Кировоградская область Сергей Гайдай

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