Після вибуху АЗС під Харковом третю добу горить газовий конденсат

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Рятувальники продовжують чергувати на АЗС на Харківщині, де у четвер стався вибух на АЗС

Про це повідомляють у ДСНС, передає RegioNews.

28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", поблизу с. Рай-Оленівка, Харківського району, на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.), унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

О 05:48 вогнеборці локалізували пожежу на площі 250 кв. м.

Станом на 7 год. 30 жовтня на території АЗС "WOG" через запірну арматуру підземної ємності продовжується горіння залишків газового конденсату, - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники додають, що для чергування залучено 5 осіб та 1 од. техніки ДСНС.

Як повідомлялося, 28 жовтня на Харківщині сталася масштабна пожежа на автозаправці.