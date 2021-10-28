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28 жовтня 2021, 21:41 5

На АЗС поблизу Харкова досі горять залишки газового конденсату з підземної ємності

28 жовтня 2021, 21:41 5
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Фото ДСНС
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Вибух і подальша пожежа на АЗС біля сел. Рай-Оленівка Харківської області в четвер уранці сталися внаслідок наїзду вантажівки на газорозподільну колонку станції

Про це повідомляє пресслужба компанії WOG, що володіє АЗС, передає RegioNews.

Водій вантажівки, громадянин Туреччини, не впоравшись із керуванням, скоїв наїзд на газорозподільну колонку. В результаті відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (обсяг 18 куб.м), унаслідок чого сталося загоряння газу, - зазначається в повідомленні компанії.

У WOG зазначають, що найближчим часом на об'єкті буде виконано ремонтно-відновлювальні роботи. АЗС відновить діяльність у повному обсязі.

Як повідомляє пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, станом на вечір четверга на АЗС спостерігається незначне факельне горіння залишків газового конденсату з підземної ємності. Загрози розповсюдження на інші об'єкти АЗС немає. На місці продовжують чергування рятувальники ДСНС і спецтехніка.

Як повідомлялося, на Харківщині сталася масштабна пожежа на автозаправці поблизу села Рай-Оленівка.

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