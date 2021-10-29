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29 жовтня 2021, 14:44 62

На Одещині стався вибух газу, постраждали двоє людей

29 жовтня 2021, 14:44 62
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Фото: Facebook
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У місті Ізмаїл по проспекту Суворова у житловому будинку стався вибух газу та пожежа. Постраждала жінка, яку доставили до лікарні у тяжкому станові, та господар будинку

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.

Рятувальники встановили, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів стався вибух з послідуючим горінням на площі 5 м.кв.

Внаслідок події постраждала жінка 1963 року народження, яка на момент вибуху знаходилась у будинку, постраждалу госпіталізовано у реанімаційне відділення міської лікарні, стан здоров’я важкий", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідував господар будинку разом з сусідкою. Під час гасіння пожежі чоловік отримав опіки 5% тіла. Його госпіталізовували.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи.

пожежа вогонь Одеська область ДСНС ушпиталення газ

 
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