На Харківщині сталася масштабна пожежа на автозаправці
Поблизу села Рай-Оленівка у Харківській області сталася масштабна пожежа на АЗС. Пожежа розповсюдилась на два вантажні автомобілі
Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що пожежу спричинила розгерметизація підземної ємності з газом. Внаслідок цього стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.
До гасіння було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.
Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.
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