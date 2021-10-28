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28 жовтня 2021, 09:46 323

На Харківщині сталася масштабна пожежа на автозаправці

28 жовтня 2021, 09:46 323
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Фото: ДСНС
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Поблизу села Рай-Оленівка у Харківській області сталася масштабна пожежа на АЗС. Пожежа розповсюдилась на два вантажні автомобілі

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежу спричинила розгерметизація підземної ємності з газом. Внаслідок цього стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

До гасіння було залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.

Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.

пожежа заправка ДСНС авто АЗС

 
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