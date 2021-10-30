После взрыва АЗС под Харьковом третьи сутки горит газовый конденсат

Фото ГСЧС

Спасатели продолжают дежурить на АЗС на Харьковщине, где в четверг произошел взрыв на АЗС

Об этом сообщают в ГСЧС, передает RegioNews.

28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский", вблизи с. Рай-Оленовка, Харьковского района, на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

В 05:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.

По состоянию на 7 ч. 30 октября на территории АЗС "WOG" через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Спасатели добавляют, что для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС.

Как сообщалось, 28 октября на Харьковщине произошел масштабный пожар на автозаправке.