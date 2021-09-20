На Донеччині зафіксували землетрус

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У Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера. Негативних наслідків від явища поки не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі, Донецької області, в 12 км на південний захід від міста Добропілля.

Землетрус може відчуватися окремими людьми які знаходяться у спокійному стані в середині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення", - йдеться у повідомленні.

Останній землетрус із зазначеного району було зареєстровано 7 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.

Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.