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28 жовтня 2021, 17:40 6

Мер Львова розповів, як у "червоному" місті з 30 жовтня працюватиме транспорт

28 жовтня 2021, 17:40 6
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Фото з відкритих джерел
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Львів з суботи, 30 жовтня, переходить у "червону" зону. Міський транспорт поки продовжить працювати в колишньому режимі з веденими раніше обмеженнями

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг мера Львова Андрія Садового.

"Ми говоримо про транспорт, який функціонує в місті Львові - це обов'язковий масочний режим, завантаженість транспорту 50%, вакцинація водіїв", - сказав він.

Мер додав, що пільгові категорії громадян зможуть користуватися міським транспортом з 11:00 до 16:00, за винятком учасників бойових дій. За його словами, таким чином буде забезпечена можливість людям доїхати на роботу.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, то можуть бути введені вимоги для проїзду на транспорті по COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.

"Поки такої вимоги немає", - додав Садовий.

Раніше повідомлялося, що Львівська область з 30 жовтня переходить у "червону" зону епіднебезпеки.

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