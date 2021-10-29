Для просмотра футбола на стадионе в Киеве теперь недостаточно лишь билета: "красная" зона

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Изменились условия пропуска на стадион НСК Олимпийский, на котором 2 ноября сыграют "Динамо" и "Барселона", поскольку со следующей недели начнет действовать "красная" зона в Киеве

Об этом сообщается на сайте "Динамо", передает RegioNews.

Сообщается, что в связи с введением "красной" зоны болельщики, которые приобрели билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Барселоной", должны иметь при себе такие документы:

отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до матча;

подтверждение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);

документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

Также сообщается, что проверка будет проводиться перед входом на НСК "Олимпийский". Требование не распространяется на лиц моложе 18 лет.

Кроме того, напоминаем, что во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Киев отправили в "красную" зону с 1 ноября.