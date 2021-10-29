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29 жовтня 2021, 10:42 416

Школярі Буковини ще на два тижні залишаться вдома

29 жовтня 2021, 10:42 416
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Фото з відкритих джерел
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Через гостру ситуацію у Чернівецькій області із поширенням коронавірусу, школи Буковини перейдуть на дистанційне навчання або підуть на канікули ще на два тижні

Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, передає RegioNews.

Зокрема, комісія вирішила про перехід на такий режим навчання вже з 1 листопада.

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад (сільським радам у разі відсутності виконавчого комітету) прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 01 листопада 2021 року, - йдеться в протоколі засідання.

Ще кільком громадам (Горішньошерівецькій, Кадубовецькій та Лівинецькій) рекомендували посилити карантинні обмеження.

Як повідомлялося, від сьогодні на Сумщині школи переходять на "дистанційку".

Натомість у Запоріжжі продовжили канікули школярам на тиждень.

канікули дистанційне навчання Буковина COVID-19 комісія карантин

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