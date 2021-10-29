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29 октября 2021, 10:59 340

Офшорный скандал с Зеленским может иметь продолжение - Разумков

29 октября 2021, 10:59 340
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Фото: из открытых источников
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Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает возможности продолжения офшорного скандала, в котором фигурирует президент Украины Владимир Зеленский и студия"Квартал 95"

Как передает RegioNews, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не услышал ответа ни от одного представителя Офиса президента: эти офшоры сейчас есть или нет? Деньги, которые туда перечислялись - за что это было сделано? В данном случае это бьет не по отдельным представителям власти, а по целому государству", - сказал Разумков.

По мнению Разумкова, если такой негативный шлейф будет падать на президента и его окружение – это создает негативный имидж для всей Украины.

Если ты будешь знать, что тебе есть куда уехать из этого государства – ты это сделаешь. Я считаю, что иметь офшоры для политика - очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь делать этого", – добавил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через офшорные компании.

В расследовании отмечают, что во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".

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