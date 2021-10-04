Більше 10 відомих українців приховують свої активи у Великобританії через офшори - Pandora Papers

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Проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Слідство.інфо".

"Під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів", - зазначають розслідувачі.

Видання зазначає, що через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні. Зокрема, йдеться про першого помічника президента Сергія Шефіра.

За даними розслідування, він через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів.

"Інший власник коштовної лондонської нерухомості - теж колишній бізнес-партнер президента Зеленського Андрій Яковлєв. За даними земельного реєстру Великобританії, фірма, яка, через низку інших офшорів, належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту", - додають журналісти.

Окрім того, через офшорну фірму купила в позику елітну квартиру дочка ексголови Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, Анастасія.

"Квартира у центрі неподалік від Університетського коледжу Лондона, де навчалась донька українського посадовця, обійшлася їй у майже 4,6 мільйона доларів США", - йдеться у розслідуванні.

У переліку українців із британською нерухомістю також ексспіввласник "ПриватБанку", справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії.

Серед інших відомих українців, які володіють майном у Лондоні через офшорні компанії: український бізнесмен та колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа - Ігор Воронін, дочка колишнього голови ЦВК Сергія Ківалова, Тетяна.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".