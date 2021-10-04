10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
08:09  04 жовтня
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 09:39 124

Більше 10 відомих українців приховують свої активи у Великобританії через офшори - Pandora Papers

04 жовтня 2021, 09:39 124
Читайте также на русском языке
Фото: ukrinform.ua
Читайте также
на русском языке

Проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Слідство.інфо".

"Під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів", - зазначають розслідувачі.

Видання зазначає, що через мережу пов’язаних із президентом офшорних компаній, двоє близьких соратників Зеленського стали власниками елітної нерухомості у Лондоні. Зокрема, йдеться про першого помічника президента Сергія Шефіра.

За даними розслідування, він через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами у столиці Великобританії загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів.

"Інший власник коштовної лондонської нерухомості - теж колишній бізнес-партнер президента Зеленського Андрій Яковлєв. За даними земельного реєстру Великобританії, фірма, яка, через низку інших офшорів, належить Яковлєву, володіє квартирою у центрі Лондона, у 10 хвилинах пішки від парламенту", - додають журналісти.

Окрім того, через офшорну фірму купила в позику елітну квартиру дочка ексголови Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, Анастасія.

"Квартира у центрі неподалік від Університетського коледжу Лондона, де навчалась донька українського посадовця, обійшлася їй у майже 4,6 мільйона доларів США", - йдеться у розслідуванні.

У переліку українців із британською нерухомістю також ексспіввласник "ПриватБанку", справи про виведення та відмивання грошей з якого розслідують в Україні та США, олігарх Геннадій Боголюбов. Pandora Papers свідчить про його причетність до щонайменше дев’яти об’єктів нерухомості у Великобританії.

Серед інших відомих українців, які володіють майном у Лондоні через офшорні компанії: український бізнесмен та колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександр Ярославський, бізнес-партнер олігарха Дмитра Фірташа - Ігор Воронін, дочка колишнього голови ЦВК Сергія Ківалова, Тетяна.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".

Володимир Зеленський банки Ігор Коломойський гроші фінансова піраміда

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram