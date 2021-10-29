Школьники Буковины еще на две недели останутся дома
Из-за острой ситуации в Черновицкой области с распространением коронавируса, школы Буковины перейдут на дистанционное обучение или уйдут на каникулы еще на две недели
Решение об этом приняли сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.
В частности, комиссия решила о переходе на такой режим обучения уже с 1 ноября.
Департаменту образования и науки областной государственной администрации, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов (сельским советам в случае отсутствия исполнительного комитета) принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 01 ноября 2021 года, - говорится в протоколе заседания.
Еще нескольким общинам (Горишнешеровецкой, Кадубовецкой и Ливинецкой) рекомендовали усилить карантинные ограничения.
Как сообщалось, сегодня на Сумщине школы переходят на "дистанционку".