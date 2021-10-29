Школьники Буковины еще на две недели останутся дома

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Из-за острой ситуации в Черновицкой области с распространением коронавируса, школы Буковины перейдут на дистанционное обучение или уйдут на каникулы еще на две недели

Решение об этом приняли сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

В частности, комиссия решила о переходе на такой режим обучения уже с 1 ноября.

Департаменту образования и науки областной государственной администрации, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов (сельским советам в случае отсутствия исполнительного комитета) принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 01 ноября 2021 года, - говорится в протоколе заседания.

Еще нескольким общинам (Горишнешеровецкой, Кадубовецкой и Ливинецкой) рекомендовали усилить карантинные ограничения.

Как сообщалось, сегодня на Сумщине школы переходят на "дистанционку".

В то же время в Запорожье продлили каникулы школьникам на неделю.