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Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
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28 жовтня 2021, 15:20 60

Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт

28 жовтня 2021, 15:20 60
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Фото з відкритих джерел
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З 1 листопада у Києві посилюють карантин через погіршення COVID-ситуації

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, пише RegioNews.

З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

  • заклади харчування;
  • готелі;
  • заклади соцзахисту;
  • спортзали;
  • фітнес-центри;
  • ЦНАПи;
  • управління праці та соцзахисти;
  • управління пенсійного фонду;
  • масові заходи;
  • відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.

Школи також не працюватимуть, діти навчатимуться у дистанційному режимі. Водночас дитсадки не закриватимуть.

Нагадаємо, раніше у НАН повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва.

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