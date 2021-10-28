Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
З 1 листопада у Києві посилюють карантин через погіршення COVID-ситуації
Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, пише RegioNews.
З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування;
- готелі;
- заклади соцзахисту;
- спортзали;
- фітнес-центри;
- ЦНАПи;
- управління праці та соцзахисти;
- управління пенсійного фонду;
- масові заходи;
- відвідувати ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.
Школи також не працюватимуть, діти навчатимуться у дистанційному режимі. Водночас дитсадки не закриватимуть.
Нагадаємо, раніше у НАН повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва.
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