Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт

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З 1 листопада у Києві посилюють карантин через погіршення COVID-ситуації

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, пише RegioNews.

З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування;

готелі;

заклади соцзахисту;

спортзали;

фітнес-центри;

ЦНАПи;

управління праці та соцзахисти;

управління пенсійного фонду;

масові заходи;

відвідувати ТРЦ.

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.

Школи також не працюватимуть, діти навчатимуться у дистанційному режимі. Водночас дитсадки не закриватимуть.

Нагадаємо, раніше у НАН повідомили про нестикування у COVID-статистиці Києва.