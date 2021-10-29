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29 октября 2021, 10:04 76

В "желтой" зоне карантина остались только две области - Минздрав

29 октября 2021, 10:04 76
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Фото: из открытых источников
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В Украине сократилась "желтая" зона карантина, сейчас в ней остались только две области - Кировоградская и Закарпатская

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в "красную" зону карантина с самыми жесткими ограничениями входят: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская области.

Начиная с 30 октября, в "красную" зону также перейдут пока "оранжевые" Житомирская, Киевская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговские области.

Остальные регионы Украины еще "оранжевые".

Напомним, 30 октября в "красную" зону переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.

Также сообщалось, что с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин из-за ухудшения COVID-ситуации. Общественный транспорт не будут закрывать, но ездить смогут только пассажиры с COVID-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Минздрав красная зона область регионы госпитализация

 
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