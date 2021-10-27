З 30 жовтня сім областей переходять у "червону" зону карантину

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З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у Фейсбуці, пише RegioNews.

"За дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ключове рішення: з 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області", - написав Чернишов.

Він додав, що епідемічна ситуація в Україні складна і кількість госпіталізацій зростає.

"Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація. Пріоритети у боротьбі з пандемією COVID-19 незмінні — посилення протиепідемічних заходів, збільшення кількості тестувань та нарощування темпів вакцинації", - додав Чернишов.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня в Україні у "червоній" зоні карантину перебувають вісім областей.