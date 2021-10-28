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28 октября 2021, 21:41 5

На АЗС вблизи Харькова до сих пор горят остатки газового конденсата из подземной емкости

28 октября 2021, 21:41 5
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Фото ГСЧС
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Взрыв и последующий пожар на АЗС возле пос. Рай-Оленевка Харьковской области в четверг утром произошли в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции

Об этом сообщает пресс-служба компании WOG, владеющей АЗС, передает RegioNews.

Водитель грузовика, гражданин Турции, не справившись с управлением, совершил наезд на газораспределительную колонку. В результате произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 куб.м), в результате чего произошло возгорание газа, - отмечается в сообщении компании.

В WOG отмечают, что в ближайшее время на объекте будут выполнены ремонтно-восстановительные работы. АЗС возобновит деятельность в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области по состоянию на вечер четверга на АЗС наблюдается незначительное факельное горение остатков газового конденсата из подземной емкости. Угрозы распространения на другие объекты АЗС нет. На месте продолжают дежурство спасатели ГСЧС и спецтехника.

Как сообщалось, на Харьковщине произошел масштабный пожар на автозаправке вблизи села Рай-Оленевка.

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