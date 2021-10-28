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28 жовтня 2021, 18:33 37

Останні вихідні жовтня будуть теплими і сонячними

28 жовтня 2021, 18:33 37
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Фото з відкритих джерел
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Погода на вихідні, 30 і 31 жовтня, потішить українців теплом і сонцем

Про це повідомляє Sinoptik.ua, передає RegioNews.

В останні дні місяця стовпчик термометра на вулиці підніметься до 13–15 °C. Найтепліше буде в західних областях — до 18 °С. Не очікується і нічних заморозків — у середньому нічна температура сягатиме 5–8 °С.

Поступове потепління після досить холодних днів почнеться із четверга, тільки на північному сході повітря прогріється лише до 10 °С. Проте вже в п’ятницю повіє приємним теплом, що передвіщає гарні вихідні. Субота практично всю Україну із самого ранку зустріне лагідними сонячними променями. Прогноз погоди на вихідні менш оптимістичний тільки для Івано-Франківська й Чернівців — тут і в суботу, і в неділю очікується похмура погода.

Опадів в Україні на вихідні не очікується навіть у хмарних регіонах. Проте, за даними Sinoptik.ua, насувається циклон, і з 2 листопада по всій країні можуть піти дощі. А тому ці вихідні — чудова можливість ще раз насолодитися сухими сонячними й досить теплими деньками. Можливо, у нинішньому році це останній вікенд, який можна провести в парку, лісі, за містом у ясну погоду.

Погода на початку тижня

Перший тиждень листопада почнеться переважно із сонячної, але прохолодної погоди. Пощастить Сімферополю, Донецьку, Запоріжжю, Херсону й Миколаєву — тут прогнозують тепло до 15–16 °C. Найхолодніше буде в Івано-Франківську й Чернівцях — у цих регіонах прогнозується лише 4 °C, зате вітер буде слабким. Тиха погода на понеділок очікується і в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Черкасах, Полтаві, Ужгороді. А от в інших областях передбачається помірний вітер зі швидкістю 6–8 метрів на секунду, температура повітря підніметься до 11–13 °С.

Згідно з народним повір’ям, якщо в неділю, 31 жовтня, немає снігу — зима буде пізньою. Тож, можливо, цей рік ще подарує українцям теплі сонячні дні.

Як повідомлялося, попередніх вихідних в Україні було оголошено штормове попередження.

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