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28 октября 2021, 18:33 38

Последние выходные октября будут теплыми и солнечными

28 октября 2021, 18:33 38
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Фото из открытых источников
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Погода на выходные, 30 и 31 октября, порадует украинцев теплом и солнцем

Об этом сообщает Sinoptik.ua, передает RegioNews.

В последние дни месяца отметка градусника на улице поднимется до 13–15 °C. Теплее всего будет в западных областях — до 18 °С. Не ожидается и ночных заморозков — в среднем ночная температура будет достигать 5–8 °С.

Постепенное потепление после достаточно холодных дней начнется с четверга, только на северо-востоке воздух прогреется лишь до 10 °С. Но уже в пятницу повеет приятным теплом, предвещающим хорошие выходные. Суббота практически всю Украину с самого утра встретит приятными солнечными лучами. Прогноз погоды на выходные менее оптимистичен только для Ивано-Франковска и Черновцов — здесь и в субботу, и в воскресенье ожидается пасмурная погода.

Осадков в Украине на выходные не ожидается даже в облачных регионах. Но, по данным Sinoptik.ua, надвигается циклон, и со 2 ноября по всей стране могут пойти дожди. Так что эти выходные — прекрасная возможность еще раз насладиться сухими солнечными и достаточно теплыми деньками. Возможно, в нынешнем году это последний уикенд, который можно провести в парке, лесу, за городом в ясную погоду.

Погода в начале недели

Первая неделя ноября начнется преимущественно с солнечной, но прохладной погоды. Повезет Симферополю, Донецку, Запорожью, Херсону и Николаеву — здесь синоптики прогнозируют 15–16 °C. Холоднее всего будет в Ивано-Франковске и Черновцах — в этих регионах прогнозируется всего 4 °C, зато ветер будет слабым. Тихая погода на понедельник ожидается и в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Черкассах, Полтаве, Ужгороде. А вот в остальных областях предполагается умеренный ветер со скоростью 6–8 метров в секунду, температура воздуха поднимется до 11–13 °С.

Согласно народному поверью, если в последние дня октября нет снега — зима будет поздней. Так что, возможно, этот год еще преподнесет украинцам теплые солнечные выходные.

Как сообщалось, в предыдущие выходные в Украине было объявлено штормовое предупреждение.

Солнце циклоны осадки Синоптики

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