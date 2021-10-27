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27 жовтня 2021, 18:47 1375

У Києві перевізники блокують дорогу, протестуючи проти карантинних обмежень

27 жовтня 2021, 18:47 1375
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Фото: скріншот відео ТСН
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У центрі Києва мітингують перевізники. Страйкарі обурюються розмірами штрафів, які передбачені у разі невиконання карантинних вимог

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Поміж вимог протестувальників - дозволити возити пасажирів, не перевіряючи в них сертифікатів щеплень.

Мітингувальники робили кілька спроб зупинити транспорт і всім присутнім правоохоронцям, яких у рази більше, ніж страйкарів, довелося їх відтісняти силою. Виникли незначні сутички.

Перевізники обурюються, що їм доведеться платити величезні штрафи у разі роботи не за встановленими вимогами під час карантинних обмежень.

Як повідомлялося, змінами до постанови КМУ відповідальність за поїздку без COVID-сертифікату покладається на пасажира.

Нагадаємо, в Україні почали діяти обмеження на проїзд в міжобласному транспорті.

Київ карантин митинг перевізники акції протесту пасажирські перевезення

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